Санкции МВФ не предусмотрены в связи с продлением спецобязательств по поставке газа, - Минэнерго

Министерство энергетики заявляет, что в связи с продлением Кабинетом Министров действия положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению до 1 августа санкции от Международного валютного фонда не предусматриваются. Об этом Українським Новинам сообщили в Минэнерго. "Согласно письму о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины к МВФ с целью начала новой совместной с МВФ программы "Стенд-бай" мониторинг по программе будет осуществляться путем проведения четырех просмотров", - сообщили в министерстве. Отмечается, что четыре просмотра будут завершены 1 сентября 2020 года, 1 декабря 2020 года, 15 мая 2021 года и 15 октября 2021 года. "Учитывая указанное, санкции со стороны Международного валютного фонда в Украине в связи с переносом действия ПСО отсутствуют", - подытожили в Минэнерго. Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной. Также как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.