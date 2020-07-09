Санкции МВФ не предусмотрены в связи с продлением спецобязательств по поставке газа, - Минэнерго

Министерство энергетики заявляет, что в связи с продлением Кабинетом Министров действия положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению до 1 августа санкции от Международного валютного фонда не предусматриваются.

Об этом Українським Новинам сообщили в Минэнерго.

"Согласно письму о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины к МВФ с целью начала новой совместной с МВФ программы "Стенд-бай" мониторинг по программе будет осуществляться путем проведения четырех просмотров", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что четыре просмотра будут завершены 1 сентября 2020 года, 1 декабря 2020 года, 15 мая 2021 года и 15 октября 2021 года.

"Учитывая указанное, санкции со стороны Международного валютного фонда в Украине в связи с переносом действия ПСО отсутствуют", - подытожили в Минэнерго.

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной.

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