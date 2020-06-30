Отпуск 2020: сколько стоит отдых на Голубых озерах в Черниговской области

В то время, как начался летний сезон, а в Одессе ужесточили карантин, все больше украинцев интересуется зеленым туризмом. Во время отпуска можно посетить Голубые озера с прозрачной водой в Черниговской области, где цены за жилье в среднем стоят от 450 гривен за сутки на двоих человек.

Голубые озёра в Олешне

Голубые озера с чистой прозрачной водой – альтернатива морю. Они находятся в Черниговской области в селе Олешня. Озера с прозрачной и целебной водой – отличное место для летнего отдыха всей семьей. Также здесь находится сосновый лес, есть возможность рыбачить, собирать ягоды и грибы.

Голубые озера в Олешне привлекают не только украинских туристов, это еще популярное место отдыха среди иностранцев из соседней Беларуси, Литвы и даже Польши. В разгар сезона в Олешню приезжает очень много отдыхающих.

Голубые озера. Фото: kolokray.com

Водоемы назвали Голубыми из-за лазурно-синей воды, как в море. Этот эффект создается из-за того, что эти места – месторождение кварцевого песка высокого качества, такой используют при изготовлении стекла. Голубые озёра в Олешне образовались на месте отработанных кварцевых карьеров. Также вода считается целебной, которая помогает в лечение заболеваниях суставов.

Стоимость проживания

На берегу озера обустроены пляжные зоны, также здесь очень популярен отдых с палатками, остановиться можно не только в палаточных кемпингах, но и в усадьбах зелёного туризма, коттеджах, домах местных жителей.

Цены за двухместный номер стартуют в среднем от 450 гривен за сутки.

Также есть возможность заказать отдельные домики. Домик с двумя комнатами стоит от 1300 гривен за сутки. Вмещается до 5 человек. Среди удобств: кухня, холодильник, чайник, душ и горячая вода, санузел.

Отдых в Черниговской области. Фото: focus.ua

Экскурсии и достопримечательности

Неподалёку от Олешни, на самой границе с Беларусью, находится село Добрянка. В нем находиться старинная старообрядческая церковь, деревянный храм Св. Дмитрия Солунского 1790 года постройки.

В Любече можно посетить Антониеву пещеру. Подземный храм был создан в XI веке святым Антонием Печерским, основателем Киево-Печерской лавры, который родился в Любече.

Также в Любече есть красивая Спасо-Преображенская церковь 1817 года.

В городке Седнев находиться каменица Лизогубов и Воскресенская церковь 1690 года с усыпальницей этого казацко-старшинского рода; усадьба с парком XIX века, где бывали Тарас Шевченко и Леонид Глебов, а также деревянная Георгиевская церковь 1745 года.

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