До конца сентября в Украине усиливают проверки грузоперевозок

Пока В Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль, Кабинет министров усилил проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Контроль над проведением усиленных проверок возложен на Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеку. Усиленные проверки будут проводиться с 1 июля по 30 сентября.

"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также для ограничения движения чрезмерно загруженного транспорта дорогами общего пользования государственного значения будут установлены дорожные знаки.

О результатах проверок ведомства и службы должны проинформировать Кабмин до 31 октября.

Как сообщали Українські Новини, еще в конце мая в Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль.