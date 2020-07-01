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01 июля 2020, среда, 15:56 139
Транспорт 2020-07-01T16:00:01+03:00
Українські Новини
До конца сентября в Украине усиливают проверки грузоперевозок

До конца сентября в Украине усиливают проверки грузоперевозок

Ольга Фандорина
Проверка, грузовики, весовой контроль, Габаритно-весовой контроль
Проверка грузоперевозок
Проверка грузоперевозок

Пока В Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль, Кабинет министров усилил проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Контроль над проведением усиленных проверок возложен на Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеку. Усиленные проверки будут проводиться с 1 июля по 30 сентября. 

"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также для ограничения движения чрезмерно загруженного транспорта дорогами общего пользования государственного значения будут установлены дорожные знаки.

О результатах проверок ведомства и службы должны проинформировать Кабмин до 31 октября.

Как сообщали Українські Новини, еще в конце мая в Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль.

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