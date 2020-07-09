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09 июля 2020, четверг, 14:46 485
Судебная власть 2020-07-09T16:30:02+03:00
Українські Новини
Суд продлил до октября расследование против Кивы по подозрению в избиении человека

Суд продлил до октября расследование против Кивы по подозрению в избиении человека

Анна Рудык
Верховная Рада, Избиение, Расследование, Илья Кива
Илья Кива. Фото: Facebook
Илья Кива. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева продлил до 3 октября расследование дела против депутата Верховной Рады Ильи Кивы ("Оппозиционная платформа - За життя") по подозрению в избиении человека.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Срок досудебного расследования дела истекал 3 июля, однако Офис генерального прокурора обратился в суд с просьбой о его продлении.

Прокурор заявил о сложности дела и отметил, что досудебное расследование невозможно закончить в указанный срок, поскольку для этого нужно провести ряд процессуальных и следственных действий.

3 июля суд удовлетворил ходатайство и продлил расследование до 3 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора сообщил депутату Верховной Рады Илье Киве ("Оппозиционная платформа - за Життя") о подозрении в избиении человека.

Ранее Офис генерального прокурора вызывал депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Однако ГБР перенесло вручение подозрения.

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