Суд продлил до октября расследование против Кивы по подозрению в избиении человека

Печерский районный суд Киева продлил до 3 октября расследование дела против депутата Верховной Рады Ильи Кивы ("Оппозиционная платформа - За життя") по подозрению в избиении человека.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Срок досудебного расследования дела истекал 3 июля, однако Офис генерального прокурора обратился в суд с просьбой о его продлении.

Прокурор заявил о сложности дела и отметил, что досудебное расследование невозможно закончить в указанный срок, поскольку для этого нужно провести ряд процессуальных и следственных действий.

3 июля суд удовлетворил ходатайство и продлил расследование до 3 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора сообщил депутату Верховной Рады Илье Киве ("Оппозиционная платформа - за Життя") о подозрении в избиении человека.

Ранее Офис генерального прокурора вызывал депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Однако ГБР перенесло вручение подозрения.