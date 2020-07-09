Суд продовжив до жовтня розслідування проти Киви за підозрою у побитті людини

Розслідування справи проти депутата Верховної Ради Іллі Киви ("Опозиційна платформа - За життя") за підозрою у побитті людини, Печерський районний суд Києва продовжив до 3 жовтня.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Термін досудового розслідування справи закінчувався 3 липня, однак Офіс генерального прокурора звернувся до суду з проханням про його продовження.

Прокурор заявив про складності справи і зазначив, що неможливо закінчити досудове розслідування у зазначений термін, оскільки для цього потрібно провести низку процесуальних і слідчих дій.

3 липня суд задовольнив клопотання і продовжив розслідування до 3 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора повідомив депутату Верховної Ради Іллі Киві ("Опозиційна платформа - за Життя") про підозру у побитті людини.

Раніше Офіс генерального прокурора викликав депутата Верховної Ради Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 2 березня для вручення повідомлення про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві. Однак ДБР перенесло вручення підозри.