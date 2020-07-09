Air France планирует возобновить рейсы из Киева в Париж с 14 июля

Авиакомпания Air France (Франция) намерена возобновить рейсы из Киева в Париж (Франция) с 14 июля, в то время, как МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет.

Об этом сообщила представитель авиакомпании в Киеве Мария Клименко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"А вот и Air France возвращается с 14 июля", - написала она.

Отмечается, что рейс AF1753 "Киев - Париж" с вылетом в 14:50 и прилетом в 17:10 будет выполняться во вторник и пятницу, обратный рейс из Парижа AF1752 в 09:25.

При этом с 24 августа частота рейсов увеличится и полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел констатирует, что на данный момент украинцы могут въезжать с туристической целью в США, Великобританию, Албанию, Словению, Турцию и Египет.

Ранее сообщалось о том, что крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) открыла рейсы из Львова в итальянские города Болонья, Милан и Рим и планирует открыть в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию с марта 2021 года.