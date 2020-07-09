Air France планує відновити рейси з Києва в Париж з 14 липня

Авіакомпанія Air France (Франція) має намір відновити рейси з Києва в Париж (Франція) з 14 липня, тоді як МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту.

Про це повідомила представник авіакомпанії в Києві Марія Клименко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"А ось і Air France повертається з 14 липня", — написала вона.

Наголошується, що рейс AF1753 "Київ - Париж" з вильотом в 14:50 і прильотом в 17:10 буде виконуватися у вівторок і п'ятницю, зворотний рейс з Парижа AF1752 о 09:25.

При цьому з 24 серпня частота рейсів збільшиться і польоти будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ констатує, що наразі українці можуть в'їжджати з туристичною метою в США, Великої Британії, Албанії, Словенії, Туреччини та Єгипту.

Раніше повідомлялося про те, що найбільший лоукост-авіаперевізник Європи компанія Ryanair (Ірландія) відкрила рейси з Львова в італійські міста Болонья, Мілан і Рим і планує відкрити в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції з березня 2021 року.