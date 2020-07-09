підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 13:33 7
Суспільство 2020-07-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Air France планує відновити рейси з Києва в Париж з 14 липня

Air France планує відновити рейси з Києва в Париж з 14 липня

Елена Новикова
Air France, Відкриття кордонів, відновлення польотів, відновлення польотів після карантину
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

Авіакомпанія Air France (Франція) має намір відновити рейси з Києва в Париж (Франція) з 14 липня, тоді як МАУ запустила чартерні рейси до Туреччини та Єгипту.

Про це повідомила представник авіакомпанії в Києві Марія Клименко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"А ось і Air France повертається з 14 липня", — написала вона.

Наголошується, що рейс AF1753 "Київ - Париж" з вильотом в 14:50 і прильотом в 17:10 буде виконуватися у вівторок і п'ятницю, зворотний рейс з Парижа AF1752 о 09:25.

При цьому з 24 серпня частота рейсів збільшиться і польоти будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ констатує, що наразі українці можуть в'їжджати з туристичною метою в США, Великої Британії, Албанії, Словенії, Туреччини та Єгипту.

Раніше повідомлялося про те, що найбільший лоукост-авіаперевізник Європи компанія Ryanair (Ірландія) відкрила рейси з Львова в італійські міста Болонья, Мілан і Рим і планує відкрити в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції з березня 2021 року.

Більше новин про: Air France Відкриття кордонів відновлення польотів відновлення польотів після карантину

З першого липня Ryanair відновить частину рейсів...
З Києва до Албанії сьогодні вилетів перший чартер ...
Грузія відкриває кордони для п'яти країн Євросоюзу...
Рейс Air France скасували через мишку-безбілетницю...
Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Найбільш критичну стадію економічної кризи Україна пройшла, – Марченко 14:16
70 депутатам у травні Рада не виплатила гроші за виконання депутатських повноважень 14:11
Кулик запропонував оголосити "Народну підозру" Порошенку, щоб повернути $6 млрд українцям 13:45
У Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні 13:44
Бойко вимагає відновити водопостачання Донбасу 13:43
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
більше новин
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
більше новин
У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok