Зеленский обвинил в украинских проблемах високосный год

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса в Черновицкой области заявил, что високосный год виновен в экономических трудностях в стране. Об этом глава государства сообщил на деловой встрече в Черновицкой области в четверг.

Также он считает, что пандемия коронавируса и экономическая нестабильность из-за последних событий с НБУ, будут преодолены.

Отметим, что все возникшие проблемы он списывает еще на то, что сейчас високосный год.

"О председателе Нацбанка .. Я не хочу характеризовать эту ситуацию, но мне кажется, что все понимают ситуацию прекрасно. К чему хотел сказать, друзей у нас немного. И это так и есть. И сегодняшнее заявление госпожи Гонтаревой, что МВФ надо срочно не оказывать поддержку Украине, пока Зеленский не назначит главу Нацбанка. Людей, которые "помогают" из-за границы - их хватает. Но мы вас понимаем, знаем, сколько из-за этого курс украинских предприятий закрылись. И курс, и все остальное, COVID-19 ну выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорится, самый сложный високосный год", - заявил президент.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал посмотреть, как строят мост через Прут в Черновицкой области.

В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел.