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  • Глава НАПК Новиков заработал в мае 47 тысяч гривен при окладе в 29 тысяч
05 июня 2020, пятница, 17:13 93
Политика 2020-06-05T18:00:30+03:00
Українські Новини
Глава НАПК Новиков заработал в мае 47 тысяч гривен при окладе в 29 тысяч

Глава НАПК Новиков заработал в мае 47 тысяч гривен при окладе в 29 тысяч

Ольга Фандорина
электронные декларации, НАПК , Александр Новиков, зарплаты чиновников
Александр Новиков. Скриншот: ТСН
Александр Новиков. Скриншот: ТСН

Зарплата председателя НАПК Новикова в марте составила 122,5 тысячи гривен, а вот уже в мае зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Отмечается, что, в связи со вступлением в силу изменений в государственный бюджет на 2020 год, которые на время карантина предусматривают ограничение заработной платы чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен), Новикову была начислена заработная плата за май в размере 47 230 гривен.

Из них 28 974 гривен составил оклад, 13 908 гривен - надбавка за выслугу лет и 4 346 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Как сообщали Українські Новини, 15 января Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

18 октября, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", полномочия членов НАПК досрочно были прекращены.

Также зарплата председателя НАПК Новикова в январе составила почти 70 тысяч гривен.

Кабинет Министров ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

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