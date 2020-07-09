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09 июля 2020, четверг, 11:18 290
Медицина 2020-07-09T12:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав планиурет полноценный запуск электронных больничных в начале 2021 года

Минздрав планиурет полноценный запуск электронных больничных в начале 2021 года

Ирина Николенко
Медицина, Минздрав, Больничный, Электронные больничные, Медзаключения
Электронные больничные. Фото: nidosporlanutricionclinica.mx/es
Электронные больничные. Фото: nidosporlanutricionclinica.mx/es

В то время, как Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный проект электронных больничных, ведомство рассчитывает на полноценный запуск э-медзаключений в начале 2021 года.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас планируем, что он будет внедрен в начале 2021 года", – сказал он.

Кучер подчеркнул, что к этому времени систему можно будет запустить так, чтобы она работала без перегрузок и "зависаний".

Ранее Українськi Новини сообщали, Министерство здравоохранения намерено было запустить электронные больничные с 1 апреля. В ведомстве додают, это будет первый этап, который позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования.

Также Министерство здравоохранения разрабатывает электронные медзаключения, которые будут доступны в электронной системе e-Health. Кроме того, в рамках программы "е-Малятко" разрабатывается электронное заключение о рождении ребенка.

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