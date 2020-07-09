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09 июля 2020, четверг, 10:55 6
Общество 2020-07-09T10:55:11+03:00
Українські Новини
В системе e-Health появятся электронные медицинские заключения

В системе e-Health появятся электронные медицинские заключения

Ольга Фандорина
Медицина, Электронные услуги, e-Health, Медзаключения
e-Health. Фото: 24 канал
e-Health. Фото: 24 канал

Помимо того, что Минздрав намерен запустить пилотный проект э-больничных с использованием интерфейса Пенсионного фонда, министерство здравоохранения разрабатывает электронные медзаключения в электронной системе e-Health.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер, передают Українськi Новини.

"Сейчас в электронной системе здравоохранения разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений... Все те заключения, которые сейчас предоставляются в бумажной форме, в будущем должны быть в электронном виде", - сказал он.

В частности, это будет относиться к больничным.

Также в рамках программы "е-Малятко" разрабатывается электронное заключение о рождении ребенка.

"Заключения будут создаваться врачом на основании медицинских данных через кабинет в системе e-Health. Это будет унифицированная система", - прокомментировал Кучер.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Министерство здравоохранения Украины начало официально регистрировать украинские больницы в новой электронной системе здравоохранения eHealth.

А тем временем, после запуска системы медгарантий около 332 медучреждений на гране закрытия.

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