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09 июля 2020, четверг, 10:28 506
Медицина 2020-07-09T10:45:01+03:00
Українські Новини
Минздрав намерен запустить пилотный проект э-больничных с использованием интерфейса Пенсионного фонда

Минздрав намерен запустить пилотный проект э-больничных с использованием интерфейса Пенсионного фонда

Ирина Николенко
Медицина, Минздрав, Больничный, Электронные больничные, Электронный больничный
Электронные больничные . Фото: pexels
Электронные больничные . Фото: pexels

В то время, как Министерство здравоохранения создало медицинский совет для разработки предложений по медреформе, ведомство намерено запустить пилотный проект электронных больничных с использованием интерфейса на сайте Пенсионного фонда.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Ярослав Кучер, передают Українськi Новини.

"Для того, чтобы не терять время, мы запускаем электронные больничные в 2 этапа. Эсть 2 модели развития этого проекта", – сказал он.

По его словам, первая модель – это упрощенная система.

"Наши партнеры из Пенсионного фонда разработали специальный веб-интерфейс на своем сайте, где врач из любого медицинского учреждения с помощью электронной цифровой подписи в специальной форме может вносить информацию о пациенте относительно его временной нетрудоспособности", - прокомментировал Кучер.

Далее информация в автоматическом режиме поступает во все необходимые службы и ведомства.

По словам Кучера, эта система позволяет запустить электронные больничные до сентября.

"До завтра, до 15:00 10 июля, мы принимаем от всех соответствующих медучреждений формы регистрации для тех, кто хочет протестировать эту систему, пока она полностью не введена в эксплуатацию", – отметил замминистра.

После регистрации медучреждения получат инструкции для работы в пилотном проекте электронных больничных.

Уже после получения результатов пилотного проекта будут утверждены нормативные документы, позволяющие ввести систему в промышленную эксплуатацию.

При этом, по словам Кучера, параллельно идет разработка центрального компонента системы, позволяющего выписать электронный больничный с минимальными затратами времени со стороны врача.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения разрабатывает электронные медзаключения в электронной системе e-Health.

Также Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в принцип финансирования пакетов услуг по лечению больных коронавирусом.

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