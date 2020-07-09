Выплаты по зеленому тарифу ВЭС в Украине в 1,5-2,5 раза выше, чем в Германии, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявляет, что в 2017-2020 годах "зеленый тариф" для ветряных электростанций (ВЭС) в Украине был на 44-164% выше, чем в Германии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Кроме солнца, большим сегментом возобновляемой энергетики являются ветроэлектростанции. "Зеленые тарифы" на ветер зависят от: а) силы ветра, б) стоимости и производительности технологий, в) рисков страны. Соответственно эти факторы и влияют на размер "зеленого тарифа", - написал Герус.

Он уточнил, что в 2011 году стоимость ветровой турбины составляла 1,45 доллара/Вт, а в 2020 - 0,85 доллара/Вт.

При этом фактор мощности ветровой турбины увеличился с 28% до 36%.

"Соответственно в Германии с совершенствованием технологий понижался и "зеленый тариф" на ветер. Особое снижение видим в 2017 году, когда Германия перешла на систему конкурентных аукционов", - подчеркнул Герус.

Он отметил, что в 2017 году "зеленый тариф" для ВЭС в Украине был выше на 164%, в 2018 году - на 79%, в 2019 году - на 66% и в 2020 году - на 44%.

"Как видим, в 2011-2016 годах премия украинских "зеленых тарифов" к немецким составляла около 20%. И ветростанции строились... А крупнейшим владельцем ветростанций оказалась компания ДТЭК Рината Ахметова. На втором месте - будто бы шведский инвестор Карл Стурен, который строит станции за деньги Валерия Хорошковского", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) в Украине был в 2,5-3 раза выше, чем в Германии.

Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.