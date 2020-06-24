подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 16:55 3294 Документ
Общество 2020-06-24T18:00:03+03:00
Українські Новини
Главный раввин Украины и Киева обвинил Сытника в антисемитизме

Главный раввин Украины и Киева обвинил Сытника в антисемитизме

Сергей Паламаренко
НАБУ, Артем Сытник, Моше Реувен Асман, Главный раввин Украины и Киева
Артем Сытник. Фото: Украинское Фото
Артем Сытник. Фото: Украинское Фото

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман просит Президента Украины Владимира Зеленского разобраться с преследованием и притеснением членов еврейской общины со стороны директора Национального антиоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Соответствующее обращение к Президенту главный раввин Украины и Киева опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Он просит взять под свой контроль ситуацию с преследованием и притеснением членов еврейской общины и помочь восстановить справедливость. Как заявил Моше Реувен Асман, НАБУ противоправно прослушивало здание синагоги Бродского в г. Киеве и следило за прихожанами – членами еврейской общины. Также он заявил о преследованиях и противоправном давлении на них со стороны НАБУ, которое осуществляется под видом расследования уголовного производства, называемого в СМИ делом "Золотого Мандарина".

Ранее Сытник на заседании парламентского комитета обвинил раввина во лжи, и Моше Реувен опубликовал официальные документы, свидетельствующие, что прослушка проводилась именно по адресу синагоги. "Тут невозможно не вспомнить, что преследованием наших прихожан руководят те самые люди, ставшие известными весной 2018 года в связи с антисемитскими разговорами в кабинете руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры). Эти высказывания, звучащие в наивысших кабинетах украинских правоохранителей, были растиражированы с разрешения руководителя НАБУ. Эти факты в совокупности приводят к мысли о спланированном именно против представителей еврейской общины характере деятельности НАБУ и САП, и преследование именно по национальному и религиозному признаку", - утверждает раввин, также заявив о фактах откровенного запугивания подозреваемых и свидетелей с тем, чтобы заставить давать "нужные" показания.

По заявлению Моше Реувена Асмана, ситуация вокруг преследования и притеснений членов еврейской общины приобрела такой масштаб, что подрывает не только внутренний правопорядок, а и дискредитирует Украину на международной арене.

Напомним, что Харьковская правозащитная группа ранее заявила, политические преследования по делу "Золотого мандарина", о котором упоминает раввин, ведутся НАБУ с целью давления на судью Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Анну Юдковскую и народного депутата Георгия Логвинского, что приведет к международному скандалу.  По словам правозащитника Захарова, в Совете Европы уже проходит служебное расследование, и Украина рискует стать первым в истории государством, которое обвинят в давлении на ЕСПЧ.

Больше новостей о: НАБУ Артем Сытник Моше Реувен Асман Главный раввин Украины и Киева

Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды
ГБР вызывает Порошенко на допрос 30 июня
Новости
Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды 18:06 Исправлено
Тело третьего погибшего вследствие непогоды на западе Украины еще не нашли, - Шмыгаль 18:00
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления 17:46
"Нацкорпус" превратился во франшизу для политического и экономического давления, – политолог о событиях на Ровенщине 17:40
"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю 17:28 Инфографика
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
"Укрзализниця" запускает дополнительный поезд к морю
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok