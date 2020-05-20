Депутаты просят КСУ признать назначение Сытника неконституционным

В то время, как Артема Сытник признался, что начальник ГУ НАБУ Калужинский - его кум , 51 депутат Верховной Рады просит Конституционный Суд оценить конституционность его назначения директором Национального антикоррупционного бюро.

Об этом депутат Рады Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале, прикрепив фото конституционного представления, передают Українськi Новини.

"...обращаются в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) Указ Президента "О назначении Сытника Директором Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в представлении.

Парламентарии считают, что оспариваемый указ не соответствует требованиям ч. 4 ст. 5 (никто не может узурпировать государственную власть), ч. 2 ст. 6 (органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах), ч. 2 ст. 8 (Конституция имеет высшую юридическую силу), ч. 2 ст. 19 (органы госвласти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией), пункта 31 ч. 1 ст. (Президент осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией) Конституции Украины.

"...Президент, действуя вне своей конституционной компетенции, назначил оспариваемым указом директора Национального антикоррупционного бюро Украины", - добавлено в представлении.

Указано, что уполномоченным по поручению конституционного представления является депутат Рады Дубинский.

Как сообщали Українськi Новини, 8 февраля в Раде был зарегистрирован проект постановления, которым предлагается уволить Сытника с должности директора НАБУ.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Сытник заявил, что руководитель детективов бюро Андрей Калужинский вернулся к работе после отстранения.

Ранее в сети появилось решение Апелляционного суда Ровенской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Также Сытник прокомментировал возможное увольнение отметив, что не для того работал, чтобы сейчас подавать в отставку. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.



