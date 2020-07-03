Минздрав создал медсовет для разработки предложений по реформированию системы здравоохранения

В то время, как министр здравоохранения не представил свою концепцию медреформы, Министерство здравоохранения создало медицинский совет для разработки предложений по реформированию системы здравоохранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

По его словам, приказ о создании совета был подписан 2 июля.

"Основными задачами медицинского совета являются разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения, внесение предложений относительно определения приоритетов относительно использования международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав, для внедрения реформы", – прокомментировал Степанов.

Также медсовет сможет предоставлять рекомендации относительно внедрения в больницах новых медицинских технологий, будет анализировать приоритетные направления развития системы здравоохранения и результаты научных исследований.

По словам министра, в совет вошли ведущие специалисты различных сфер здравоохранения, в том числе онкологи, инфекционисты, а также главные врачи больниц.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязалась перед Международным валютным фондом продолжить реализацию реформы здравоохранения и расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.

В мае Степанов заявил, что Министерство здравоохранения инициирует внесение изменений в систему медицинских гарантий с целью сохранения финансирования медицинских учреждений.