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03 июля 2020, пятница, 10:03 235
Медицина 2020-07-03T11:30:07+03:00
Українські Новини
Минздрав создал медсовет для разработки предложений по реформированию системы здравоохранения

Минздрав создал медсовет для разработки предложений по реформированию системы здравоохранения

Ирина Николенко
Минздрав, Медицинская реформа, министерство здравоохранения, Максим Степанов, Реформа здравоохранения, Медреформа
Максим Степанов
Максим Степанов

В то время, как министр здравоохранения не представил свою концепцию медреформы, Министерство здравоохранения создало медицинский совет для разработки предложений по реформированию системы здравоохранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

По его словам, приказ о создании совета был подписан 2 июля.

"Основными задачами медицинского совета являются разработка и внесение министру здравоохранения предложений относительно реформирования системы здравоохранения, внесение предложений относительно определения приоритетов относительно использования международной технической помощи, бенефициаром которой определен Минздрав, для внедрения реформы", – прокомментировал Степанов.

Также медсовет сможет предоставлять рекомендации относительно внедрения в больницах новых медицинских технологий, будет анализировать приоритетные направления развития системы здравоохранения и результаты научных исследований.

По словам министра, в совет вошли ведущие специалисты различных сфер здравоохранения, в том числе онкологи, инфекционисты, а также главные врачи больниц.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязалась перед Международным валютным фондом продолжить реализацию реформы здравоохранения и расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.

В мае Степанов заявил, что Министерство здравоохранения инициирует внесение изменений в систему медицинских гарантий с целью сохранения финансирования медицинских учреждений.

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