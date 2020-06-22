Минздрав хочет внести изменения в финансирование лечения больных коронавирусом

Министерство здравоохранения инициирует внесение изменений в принцип финансирования пакетов услуг по лечению больных коронавирусом, который в Украине зафиксировали у 37 241 человека.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Минздрав помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом. В частности, сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19", - цитируются в нем слова министра здравоохранения Максима Степанова.

При этом о подробностях предлагаемых изменений не сообщается.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Кабинет Министров утвердил 4 пакета услуг по лечению больных коронавирусной инфекцией.

Первый пакет - это стационарная помощь для больных, второй пакет - экстренная медпомощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием, третий - медпомощь, которая предоставляется мобильными медбригадами, и четвертый - стационарная помощь при коронавирусной болезни, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течении апреля (больницы, которые не определены больницами "первой волны", однако все же лечили пациентов с коронавирусом).

Также Верховная Рада создала в госбюджете-2020 фонд борьбы с коронавирусом.