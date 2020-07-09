Банки продолжают закрывать отделения

В то время как экономика Украины продолжает падать, в апреле-июне 2020 года количество банковских отделений сократилось на 304 отделения до 7 884 отделений.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка - на 174 отделения, Приватбанка - на 58 отделений, Райффайзен Банка Аваль – 23 отделения, Альфа-банка – на 18 отделений.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: ПУМБ – 11 отделений, Аккордбанк и А-Банк – по 5 отделений.

Наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк – 2 097отделение, Приватбанк – 1 833, "Райффайзен Банк Аваль" - 456, УкрСиббанк – 282, Укргазбанк – 248, Альфа-банк (Украина) – 227.

По состоянию на 1 июля количество отделений банков составило - , на 1 января 2020 количество отделений банков составляло 8 002 единицы, на 1 октября 2019 года – 8 205 единиц, на 1 июля - 8 269 единиц, на 1 апреля - 8 449, тогда как на 1 января 2019 – 8 509 подразделений.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в целом количество отделений банков сократилось на 507 с 8 509 отделений.

В 2018 году количество отделений банков сократилось на 980 подразделений до 8 509.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, кому стоит продавать доллары, а кому - нет. По его словам, в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе.

Также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что из-за отставки Якова Смолия в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 UAH/USD.