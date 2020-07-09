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09 июля 2020, четверг, 09:54 817
Общество 2020-07-09T11:00:02+03:00
Українські Новини
Наводнение на Западной Украине: в Черновицкой области подтоплено 4 населенных пункта

Наводнение на Западной Украине: в Черновицкой области подтоплено 4 населенных пункта

Ольга Фандорина
Наводнение, Черновицкая область, Подтопление, наводнение на западе Украины
Наводнение, Черновцы, Фото: facebook.com/oleg.nykonorov
Наводнение, Черновцы, Фото: facebook.com/oleg.nykonorov

В Черновицкой области, спустя 15 дней после сильных наводнений на Западной Украине, остаются подтопленными 4 населенных пункта. Об этом сообщает прес-служба ГСЧС. 

"По состоянию на 7 ч. 9 июля, на территории западных областей остаются подтопленными: 4 (было 349) населенные пункта в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, до сих пор подтоплены 4 (было 7225) подвала в Ивано-Франковской области; 12 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков в Черновицкой области.

Разрушены 202,4 км автодорог и 95 мостов, повреждено 549 км дорог и 213 мостов.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1324 человека.

В течение суток откачано 2853 куб. м воды (с начала работ - более 370 тыс. куб. м), доставлена для населения 1 тонна питьевой воды.

Всего к работам привлечено 259 человек и 96 единиц техники, из них от ГСЧС 189 чел. л /с и 71 ед. техники (из них 2 вертолета ГСЧС).

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.

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