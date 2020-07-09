В трех лесничествах в Луганской области продолжается пожар, 71 человек обратился в больницу

Пока президент сообщил, что лесной пожар в Луганской области локализирован, на территории трех лесничеств продолжается горение леса. В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 9 июля на территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств. С начала работ силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. В результате пожара огнем уничтожены 23 и повреждены 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро", - говорится в сообщении.

Около полутора тысяч человек привлечены к тушению масштабных пожаров, также производится сброс воды на очаги пожара с самолета.

"В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалася 71 человек. Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тыс. га. К тушению привлечены 1 тыс. 494 чел. и 293 ед. тех., в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлены 2 сброса - 16 т воды. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС", - сообщает ГосЧС.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Луганский губернатор Гайдай хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией госуровня.