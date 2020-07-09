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  • У трьох лісництвах в Луганській області триває пожежа, 71 людина звернулася до лікарні
09 липня 2020, четвер, 09:22 21
Події 2020-07-09T11:30:03+03:00
Українські Новини
У трьох лісництвах в Луганській області триває пожежа, 71 людина звернулася до лікарні

У трьох лісництвах в Луганській області триває пожежа, 71 людина звернулася до лікарні

Ольга Фандорина
пожежа, пожежа в Луганській області, Наслідки пожежі
Лісову пожежу в Луганській області. Фото: ДСНС
Лісову пожежу в Луганській області. Фото: ДСНС

На території трьох лісництв триває горіння лісу в той час, як президент Володимир Зеленський повідомив, що лісову пожежу в Луганській області локалізовано. Внаслідок пожежі підтверджено загибель 5 людей та 34 особи (з них 15 дітей) були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07:00 9 липня на території Новоайдарського району продовжується гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв. З початку робіт силами ДСНС евакуйовані з житлових будинків с. Смоляниново і дачного кооперативу "Вовче озеро" - 30 осіб (з них 13 дітей) і 30 людей відселено. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 і пошкоджені 36 житлових будинків в с. Смоляниново і знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро", - йдеться в повідомленні.

Близько півтора тисяч осіб залучено до гасіння масштабних пожеж, також проводиться скид води на осередки пожежі з літака.

"Внаслідок пожежі підтверджено загибель 5 людей та 34 особи (з них 15 дітей) були госпіталізовані. За медичною допомогою в лікарню звернулася 71 людина. Орієнтовна площа пройдена вогнем становить близько 5 тис. га. До гасіння залучено 1 494 тис. осіб і 293 од. тех., в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснені 2 скидання - 16 т води. На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС", - повідомляє ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня.

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