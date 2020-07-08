Луганский губернатор Гайдай хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией госуровня

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит Кабинет Министров признать пожар в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Об этом говорится в сообщении ОГА в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабинет Министров Украины о признании масштабных пожаров в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, которая позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия", - говорится в нем. Отмечается, что соответствующее обращение Гайдая будет рассмотрено на заседании правительства в среду. Согласно сообщению, по предварительным оценкам сгорело около 5 тыс. га леса и определено 15 очагов горения хвойной подстилки. По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы Северодонецка и Новоайдара по 7 человек. Кроме этого, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1 тыс. абонентов находятся без электроснабжения, а без газоснабжения 1 291 абонент в Смоляниново, Гречишкином, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района. К тушению пожара привлечено 231 единицу техники и 744 человека личного состава: 113 единиц пожарно-спасательной техники и 517 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), 39 единиц техники и 65 сотрудников лесоохотничьего хозяйства, 13 единиц техники и 84 бойца Вооруженных сил, 47 единиц техники и 503 сотрудника Национальной полиции. На месте события работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи. Как сообщали Українськi Новини, все очаги пожара в Луганской области должны быть полностью локализованы до конца суток. Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.