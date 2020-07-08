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08 июля 2020, среда, 13:30 145
Происшествия 2020-07-08T13:30:09+03:00
Українські Новини
Луганский губернатор Гайдай хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией госуровня

Луганский губернатор Гайдай хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией госуровня

Анна Рудык
Пожар, Сергей Гайдай, смертельный пожар, пожар в Луганской области
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит Кабинет Министров признать пожар в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Об этом говорится в сообщении ОГА в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился в Кабинет Министров Украины о признании масштабных пожаров в Луганской области чрезвычайной ситуацией государственного уровня, которая позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия", - говорится в нем.

Отмечается, что соответствующее обращение Гайдая будет рассмотрено на заседании правительства в среду.

Согласно сообщению, по предварительным оценкам сгорело около 5 тыс. га леса и определено 15 очагов горения хвойной подстилки.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации).

Госпитализированы в больницы Северодонецка и Новоайдара по 7 человек.

Кроме этого, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1 тыс. абонентов находятся без электроснабжения, а без газоснабжения 1 291 абонент в Смоляниново, Гречишкином, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.

К тушению пожара привлечено 231 единицу техники и 744 человека личного состава: 113 единиц пожарно-спасательной техники и 517 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), 39 единиц техники и 65 сотрудников лесоохотничьего хозяйства, 13 единиц техники и 84 бойца Вооруженных сил, 47 единиц техники и 503 сотрудника Национальной полиции.

На месте события работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

Как сообщали Українськi Новини, все очаги пожара в Луганской области должны быть полностью локализованы до конца суток.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

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