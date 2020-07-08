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08 июля 2020, среда, 18:24 66
Политика 2020-07-08T18:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленский объявил, что пожар в Луганской области удалось локализовать

Зеленский объявил, что пожар в Луганской области удалось локализовать

Ольга Фандорина
Лесной пожар, Владимир Зеленский, пожар в Луганской области, Локализация пожара

Масштабный пожар в Луганской области, на ликвидацию которого отправили Нацгвардию и ВСУ, уже удалось локализовать. В регионе продолжаются работы по борьбе с огнем. 

Об этом в ходе общения с журналистами в Черновицкой области 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, видео обнародовано в Facebook.

"Мы сегодня были на востоке. Вы знаете, как бы ни было сложно, но сегодня вся техника там работает. Локализован пожар. Вы знаете, там много людей пострадало: больше 20 домов. 24 или 25 домов не существуют - их нельзя отремонтировать. Еще около 58-59 надо концептуально что-то делать - ремонт, хотя шансы, как мне кажется, не везде есть. На все это уже выделены деньги правительством страны... 300 тысяч гривен можем выделить на каждый дом", - сказал Зеленский. 

Как сообщали Українськi Новини, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит Кабинет Министров хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Тем временем, Президент Зеленский прибыл в Луганскую область с рабочим визитом из-за лесных пожаров.

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