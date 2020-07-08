Зеленский объявил, что пожар в Луганской области удалось локализовать

Масштабный пожар в Луганской области, на ликвидацию которого отправили Нацгвардию и ВСУ, уже удалось локализовать. В регионе продолжаются работы по борьбе с огнем.

Об этом в ходе общения с журналистами в Черновицкой области 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, видео обнародовано в Facebook.

"Мы сегодня были на востоке. Вы знаете, как бы ни было сложно, но сегодня вся техника там работает. Локализован пожар. Вы знаете, там много людей пострадало: больше 20 домов. 24 или 25 домов не существуют - их нельзя отремонтировать. Еще около 58-59 надо концептуально что-то делать - ремонт, хотя шансы, как мне кажется, не везде есть. На все это уже выделены деньги правительством страны... 300 тысяч гривен можем выделить на каждый дом", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит Кабинет Министров хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Тем временем, Президент Зеленский прибыл в Луганскую область с рабочим визитом из-за лесных пожаров.