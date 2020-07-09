В ловушке социального дистанцирования. Как пандемия коронавируса влияет на мозг и эмоции

Принятие того факта, что миру необходимо было провести в самоизоляции около трех месяцев, повлияло на каждого человека, чья страна столкнулась с пандемией коронавируса. Известный американский ученый и профессор Стэнфордского университета Роберт Сапольски в своем эссе рассказал, насколько внешние факторы и пандемия влияют на разум и эмоции человека. Об этом сообщает Reminder.

Сапольски идентифицирует пандемию, как критический момент для нашего мозга. Если говорит научным языком, то в социальном и нейробиологическом смысле. Он имеет ввиду, что с одной стороны, пандемия поставила нас перед необходимостью принимать массу важных решений. С другой стороны, создала стрессовую обстановку, в которой мы являемся уязвимыми, и под влиянием стресса можем совершить ошибку.

Как аргументирует Сапольски, пандемия коронавируса нарушает взаимодействие двух частей мозга, одна из которых отвечает за рациональное мышление, а другая – за эмоции.

В качестве причин такого явления ученый называет неопределенность, что провоцирует стресс. Сейчас неопределенности в жизни стало гораздо больше: слухи и противоречивая информация о болезни, проблемы с точностью и доступностью тестов, отсутствие четких прогнозов, манипулирующие статистикой политики, разводящие руками эксперты. В такой ситуации точкой опоры для нас могла бы стать социальная поддержка: живой разговор, личный контакт, подбадривающее похлопывание по плечу. Но люди оказались в ловушке "социального дистанцирования".

Во время затяжного стресса и при отсутствии психологической поддержки в организме выделяются глюкокортикоиды – это класс стрессовых гормонов, которые делают две вещи: активируют амигдалу и одновременно тормозят активность префронтальной коры, не давая ей вовремя одернуть слетевшую с катушек лимбическую систему. Нейробиологические исследования показывают, что стресс всегда влияет на процесс принятия решений именно так: нарушает баланс между разумом и эмоциями.

Сапольски также объясняет еще одно последствие стресса: мы начинаем вымещать раздражение стресса на более слабых людях, что провоцирует сокращение круга друзей, рост агрессии и искажение восприятия мира.

Ситуация осложняется тем, что мир охвачен не только коронавирусной инфекцией. Гораздо раньше мир охватила пандемия невежества и популизма. Олицетворением этой тенденции Сапольски считает Трампа, который "объявляет фейком любой неудобный для него факт". Например, данные ВОЗ об уровне смертности от коронавируса. Каждое такое заявление безответственных политиков действует на нас как гормоны стресса, которые тормозят префронтальную кору и одновременно стимулируют амигдалу, нарушая баланс между рациональным мышлением и лимбической системой в масштабах всего общества. Пандемия коронавируса в сочетании с пандемией популизма делает нас агрессивно иррациональными.

Профессор рекомендует в это время сохранять бдительность.

"Мы не можем изменить механизм работы мозга при стрессе. Но контролировать худшие тенденции, которые генерирует наш мозг в такие моменты, мы можем. Мы должны", – резюмировал Сапольски.

Как сообщали Українські Новини, сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения.