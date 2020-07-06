подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу
06 июля 2020, понедельник, 08:16 1527
Мир 2020-07-06T08:17:24+03:00
Українські Новини
Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

Валерия Драгомирова
Ученые, ВОЗ, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Сотни ученых из разных стран мира обратились к руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом пересмотреть рекомендации по защите от коронавирусной инфекции, в то время, как ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев коронавируса в мире

Об этом пишет DW

Авторы обращения указали, что ВОЗ считает основным путем передачи SARS-CoV-2 воздушно-капельный, то есть такой, при котором возбудитель попадает в воздух главным образом во время чихания и кашля больного, или когда он говорит.

Между тем в открытом письме, которое на следующей неделе планируется опубликовать в одном из научных журналов и на который в субботу, 4 июля, ссылается издание The New York Times, 239 ученых из 32 стран представили доказательства того, что коронавирус передается через воздух в еще более мелких частицах, которые гораздо дольше задерживаются в воздухе, чем это считалось ранее.

Согласно этой новой информации, в своем открытом письме ученые подчеркивают необходимость переоборудовать вентиляционные системы в школах, домах престарелых, жилых домах и на предприятиях. В частности, по мнению экспертов, в таких системах необходимо установить более мощные воздушные фильтры и минимизировать рециркуляцию воздуха.

В материале также говорится о том, что, учитывая новые данные, медицинским работниками, вероятно, понадобятся более профессиональные маски типа N95, которые могут отфильтровывать маленькие частицы. А для уничтожения вирусных частиц, циркулирующих в воздухе в закрытых помещениях, может потребоваться ультрафиолетовое излучение.

Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война. 

Тем временем в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения

Больше новостей о: Ученые ВОЗ Коронавирус

В МИД планируют вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение
Новости
Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу 08:16
После стремительного роста доллар просел. Курс валют на понедельник 05:00
В Испании закрыли уже второй регион на повторный карантин 23:45
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус передаваться через обувь 23:12 Инфографика
80% украинцев легко переносят коронавирус, их не надо госпитализировать, — Ляшко 22:43
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Массовая драка со стрельбой в центре столицы. Скриншот видео:
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Есть пострадавшие 11:08
Зеленский считает, что гривну удерживать не нужно 18:20
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
больше новостей
Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok