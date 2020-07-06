Сотни ученых призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по коронавирусу

Сотни ученых из разных стран мира обратились к руководству Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом пересмотреть рекомендации по защите от коронавирусной инфекции, в то время, как ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев коронавируса в мире.

Об этом пишет DW.

Авторы обращения указали, что ВОЗ считает основным путем передачи SARS-CoV-2 воздушно-капельный, то есть такой, при котором возбудитель попадает в воздух главным образом во время чихания и кашля больного, или когда он говорит.



Между тем в открытом письме, которое на следующей неделе планируется опубликовать в одном из научных журналов и на который в субботу, 4 июля, ссылается издание The New York Times, 239 ученых из 32 стран представили доказательства того, что коронавирус передается через воздух в еще более мелких частицах, которые гораздо дольше задерживаются в воздухе, чем это считалось ранее.



Согласно этой новой информации, в своем открытом письме ученые подчеркивают необходимость переоборудовать вентиляционные системы в школах, домах престарелых, жилых домах и на предприятиях. В частности, по мнению экспертов, в таких системах необходимо установить более мощные воздушные фильтры и минимизировать рециркуляцию воздуха.



В материале также говорится о том, что, учитывая новые данные, медицинским работниками, вероятно, понадобятся более профессиональные маски типа N95, которые могут отфильтровывать маленькие частицы. А для уничтожения вирусных частиц, циркулирующих в воздухе в закрытых помещениях, может потребоваться ультрафиолетовое излучение.



Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса в США унесла больше жизней, чем Первая мировая война.



Тем временем в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения.