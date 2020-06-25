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25 июня 2020, четверг, 14:17 414
Мир 2020-06-25T14:17:42+03:00
Українські Новини
NASA назовет штаб-квартиру именем своей первой темнокожей инженерки

NASA назовет штаб-квартиру именем своей первой темнокожей инженерки

Елизавета Кесельман
Расизм, Космос, НАСА, Борьба с расизмом, Мэри Джексон
Мэри Джексон. Фото:NASA
Мэри Джексон. Фото:NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено присвоить своей штаб-квартире в Вашингтоне имя первой в управлении афроамериканки-инженера Мэри Джексон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA.

"Мэри Джексон входила в число очень значимых женщин, которые помогли NASA достичь успеха в отправке американских астронавтов в космос", — заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Мэри Джексон была математиком и аэрокосмическим инженером, она начала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в штате Вирджиния в 1950-х годах. Она также руководила проектами, которые были связаны с наймом и продвижением женщин в NASA.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал закон о золотой медали Конгресса "Скрытые фигуры", которой посмертно наградили умершую в 2005 году Джексон, а также ее коллег, темнокожих ученых Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Кристину Дарден.

Как сообщали Українські Новини, ранее мы собрали подборку фильмов о борьбе с расизмом, среди которых есть фильм "Скрытые фигуры" о Мэри Джексон и ее темнокожих коллегах. 

Кроме того, в США хотят казнить полицейского, который застрелил темнокожего на митингах в Атланте. 

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