NASA назовет штаб-квартиру именем своей первой темнокожей инженерки

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено присвоить своей штаб-квартире в Вашингтоне имя первой в управлении афроамериканки-инженера Мэри Джексон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA.

"Мэри Джексон входила в число очень значимых женщин, которые помогли NASA достичь успеха в отправке американских астронавтов в космос", — заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Мэри Джексон была математиком и аэрокосмическим инженером, она начала свою карьеру в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли в штате Вирджиния в 1950-х годах. Она также руководила проектами, которые были связаны с наймом и продвижением женщин в NASA.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал закон о золотой медали Конгресса "Скрытые фигуры", которой посмертно наградили умершую в 2005 году Джексон, а также ее коллег, темнокожих ученых Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Кристину Дарден.

Как сообщали Українські Новини, ранее мы собрали подборку фильмов о борьбе с расизмом, среди которых есть фильм "Скрытые фигуры" о Мэри Джексон и ее темнокожих коллегах.

Кроме того, в США хотят казнить полицейского, который застрелил темнокожего на митингах в Атланте.