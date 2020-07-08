На Закарпатье трех сотрудников лесничества подозревают в халатности, которая привела к ущербу на миллионы

Пока одной из причин наводнений на западе Украины считают вырубку леса, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило лесничему и двум мастерам леса о подозрении в повлекшей 7 млн гривен ущерба служебной халатности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львов, сообщили о подозрении лесничему и двум мастерам леса государственной лесной охраны Станиславского лесничества ГП "Ясинянское ЛМГ" Закарпатской области", - сказано в нем.

Они подозреваются в совершении служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в сфере охраны, воспроизводства, устойчивого и рационального использования лесных ресурсов (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

По предварительной информации, работники из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей допустили незаконную рубку более 700 деревьев без разрешения (лесорубочного билета) неустановленными лицами, вследствие чего государству нанесен ущерб в сумме почти 7 млн гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Оперативное сопровождение - управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Как сообщали Українськi Новини, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили 4 лесничим о подозрении в незаконной вырубке древесины на сумму 6 миллионов гривен в Житомирской области.

Закарпатская область оценивает убытки от непогоды и наводнения в 125 миллионов гривен.