подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • На Закарпатье трех сотрудников лесничества подозревают в халатности, которая привела к ущербу на миллионы
08 июля 2020, среда, 21:02 726
Общество 2020-07-08T21:30:07+03:00
Українські Новини
На Закарпатье трех сотрудников лесничества подозревают в халатности, которая привела к ущербу на миллионы

На Закарпатье трех сотрудников лесничества подозревают в халатности, которая привела к ущербу на миллионы

Кира Молчанова
Закарпатская область, Лесничество, Вырубка леса, ГБР, Незаконная вырубка лесов
Лес. Фото: pexels
Лес. Фото: pexels

Пока одной из причин наводнений на западе Украины считают вырубку леса, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило лесничему и двум мастерам леса о подозрении в повлекшей 7 млн гривен ущерба служебной халатности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львов, сообщили о подозрении лесничему и двум мастерам леса государственной лесной охраны Станиславского лесничества ГП "Ясинянское ЛМГ" Закарпатской области", - сказано в нем.

Они подозреваются в совершении служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в сфере охраны, воспроизводства, устойчивого и рационального использования лесных ресурсов (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

По предварительной информации, работники из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей допустили незаконную рубку более 700 деревьев без разрешения (лесорубочного билета) неустановленными лицами, вследствие чего государству нанесен ущерб в сумме почти 7 млн гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Оперативное сопровождение - управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Как сообщали Українськi Новини, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили 4 лесничим о подозрении в незаконной вырубке древесины на сумму 6 миллионов гривен в Житомирской области.

Закарпатская область оценивает убытки от непогоды и наводнения в 125 миллионов гривен.

Больше новостей о: Закарпатская область Лесничество Вырубка леса ГБР Незаконная вырубка лесов

ГБР завершило дело против Порошенко о назначении С...
Несмотря на массовую вырубку украинского леса, Пор...
СБУ расследует причины наводнений в западных облас...
Скандал в IKEA: компания начала расследование посл...
Суд отказался рассматривать меру пресечения Порошенко
Эксперт Совета Европы рекомендует отказаться от передачи Нацраде регулирования интернет-СМИ
Новости
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Роулинг, Рушди и Фукуяма предостерегли от слишком рьяной борьбы за права угнетенных 21:33
На Закарпатье трех сотрудников лесничества подозревают в халатности, которая привела к ущербу на миллионы 21:02
Похолодание до +8 и дожди по всей стране. Прогноз погоды на 9 июля 21:00
Апелляционный суд подтвердил отстранение от должности экс-руководителя "Электротяжмаша" Бусько, который довел завод до остановки 20:48
больше новостей
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
Кабмин назначил языковым омбудсменом бывшего депутата "Народного фронта" Креминя
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok