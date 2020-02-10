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10 февраля 2020, понедельник, 16:14 43
Политика 2020-02-10T16:15:01+02:00
Українські Новини
ГБР подозревает 4 лесничих в вырубке древесины на 6 млн гривен

ГБР подозревает 4 лесничих в вырубке древесины на 6 млн гривен

Влада Билоус
Влада Билоус
Лес, Вырубка леса, Житомирская область, ГБР

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили 4 лесничим о подозрении в незаконной вырубке древесины на сумму 6 миллионов гривен в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц", - сказано в нем.

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас деревьев, чем в документах.

Вследствие незаконных рубок, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

На данный момент ГБР проводит 35 обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Также, обыски проводятся по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и осуществления лесопереработки.

Во время обыска территории одной из лесопереработок правоохранители выявили 600 кубометров сосны без документов на нее.

Как сообщали Українськi Новини, Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор.

В июле Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.

В экоинспекции Харьковской области объяснили свои лидерские позиции приоритетностью работы по сохранению леса от незаконной вырубки.

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