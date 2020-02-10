ГБР подозревает 4 лесничих в вырубке древесины на 6 млн гривен

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили 4 лесничим о подозрении в незаконной вырубке древесины на сумму 6 миллионов гривен в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц", - сказано в нем.

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас деревьев, чем в документах.

Вследствие незаконных рубок, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

На данный момент ГБР проводит 35 обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Также, обыски проводятся по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и осуществления лесопереработки.

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