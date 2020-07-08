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08 июля 2020, среда, 20:11 501
Происшествия 2020-07-08T20:30:05+03:00
Українські Новини
Батюшка-дилер. Во Львовской области задержали священника, торговавшего оружием

Батюшка-дилер. Во Львовской области задержали священника, торговавшего оружием

Кира Молчанова
Оружие, Львовская область, Священник, Торговля оружием, Незаконный оборот
Во Львовской области священник торговал оружием. Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины
Во Львовской области священник торговал оружием. Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины

Пока в Украине не разрешают свободное владение оружием, во Львовской области полиция задержала священника, который торговал оружием: скупал через интернет стартовые и шумовые пистолеты, а потом переделывал их на боевые.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Полицейские Львовщины задержали священнослужителя за торговлю оружием", — говорится в сообщении.

Там уточняют, что 48-летний мужчина покупал в интернете стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, а потом переделывал их на боевые, чтобы потом перепродать. Чтобы не попасться полиции, "батюшка" использовал фиктивные анкетные данные.

Сейчас на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия, проходят обыски.

В результате полицейские изъяли такой арсенал оружия:

  • 17 магазинов, 6 глушителей, 8 пистолетов, 210 патронов различного калибра;
  • 13 затворов, 8 рукояток к пистолету, 2 стволовые коробки;
  • 11 подрывных шумовых гранат, пистолет-автомат с глушителем, пистолет "ТТ" с боевыми патронами, 8 магазинов к пистолету и 2 магазина к автомату;
  • 2 ракетницы, 3 взрыв-пакета, 4 тротиловые шашки, 6 шумовых гранат, 2 гранаты, глушители и тому подобное.

В полиции добавили, что в декабре 2018 года священника уже задерживали за незаконное обращение с оружием. Тогда мужчину признали виновным в совершении преступления и приговорили к 5 годам лишения свободы, но позднее освободили от отбывания наказания.

Оружие рядом с иконами. Фото: пресс-служба Национальной Полиции Украины Оружие рядом с иконами. Фото: пресс-служба Национальной Полиции Украины

Гранаты. Фото: пресс-служба Национальной Полиции Украины Гранаты. Фото: пресс-служба Национальной Полиции Украины

Арсенал священника. Фото: пресс-служба Национальной Полиции Украины Арсенал священника. Фото: пресс-служба Национальной Полиции Украины

Как сообщали Українські Новини, в городе Самбор Львовской области священник пренебрег требованиями соблюдать карантин, и вывел верующих на крестный ход. После этого полиция открыла на участников шествия уголовное производство.

В одесском кафедральном соборе Рождества Христова два священника устроили драку, в которой приняли участие прихожане.

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