подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Во Львовской области священник собрал верующих на крестный ход. Полиция открыла уголовное дело
17 апреля 2020, пятница, 18:51 2160
Происшествия 2020-04-17T18:53:21+03:00
Українські Новини
Во Львовской области священник собрал верующих на крестный ход. Полиция открыла уголовное дело

Во Львовской области священник собрал верующих на крестный ход. Полиция открыла уголовное дело

Кира Молчанова
Львовская область, Крестный ход, Священники, коронавирус в Украине, карантин в Украине

В городе Самбор Львовской области священник пренебрег требованиями соблюдать карантин, и вывел верующих на крестный ход. После этого полиция открыла на участников шествия уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

Полиция составила протоколы про административные нарушения на четырех участников шествия по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен. Также следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса.

Толпу людей, которые идут вслед за священником, показал ресурс "Суспильне UA: Львов".

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла 56 уголовных производств и составила 6 тыс. административных протоколов о нарушении режима карантина.

В частности, после Вербного воскресенья полиция оштрафовала трех священников за то, что они нарушали карантин.

Больше новостей о: Львовская область Крестный ход Священники коронавирус в Украине карантин в Украине

В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев коронавируса
Запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, — Офис Президента
Новости
В Киевской области на пасхальные праздники за порядком будут следить 600 правоохранителей 19:50
Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы "Роттердам +" 19:47
Директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" пытался незаконно приобрести защитные костюмы для врачей 19:43 Документ
Дождя не будет: Гидрометцентр прогнозирует сухую погоду 10-15 дней 19:37 Инфографика
Поворозник просит отстранить его от исполнения обязанностей на время следствия 19:27
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
"Новая почта" закроет все свои отделения и не будет доставлять посылки на Пасху 05:45
больше новостей
Нефедов подтвердил 600% премии: "да, я получал 6 недель такие выплаты" 11:59
Ярославский везет в Харьков оборудование на 15 млн грн для центра вирусологии в "Экополисе ХТЗ" 09:43
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Александр Левцун: Карантин, который изменил нашу жизнь 07:59 Мнение
Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина" 20:26
больше новостей
Пускать будут только на похороны. Киевская область ограничила посещение кладбищ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok