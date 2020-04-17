Во Львовской области священник собрал верующих на крестный ход. Полиция открыла уголовное дело

В городе Самбор Львовской области священник пренебрег требованиями соблюдать карантин, и вывел верующих на крестный ход. После этого полиция открыла на участников шествия уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Сегодня, 17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальную дистанцию", - говорится в сообщении.

Полиция составила протоколы про административные нарушения на четырех участников шествия по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 34 тысяч гривен и на должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен. Также следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса.

Толпу людей, которые идут вслед за священником, показал ресурс "Суспильне UA: Львов".

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла 56 уголовных производств и составила 6 тыс. административных протоколов о нарушении режима карантина.

В частности, после Вербного воскресенья полиция оштрафовала трех священников за то, что они нарушали карантин.