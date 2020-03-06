Видео дня: в одесском храме подрались два священника и их паства

В одесском кафедральном соборе Рождества Христова два священника устроили драку, в которой приняли участие прихожане.

Об этом сообщает одесский информационный ресурс "Думская".

Как сообщает издание, священника Виталия Сеника отлучили от церкви, после чего между ним и представителями епархии Православной церкви Украины начался конфликт, который 3 марта перерос в драку, в которой кроме священников, поучаствовали жена одного из них и прихожане с обеих сторон.

По словам источника, между представителями епархии Православной церкви Украины и священником Сеником есть договоренность, что епархия проводит службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника — в другое время.

"Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, — рассказывает представитель ПЦУ. — Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника".

По словам пресс-службы ПЦУ, жена священника ударила прихожанку, а та ее оттолкнула. После чего Сенник бросился на эту женщину и повалил ее на пол. За упавшую женщину вступился бывший староста храма, но Сеник начал бить его в ответ по лицу, после чего в драку ввязались остальные прихожане.

По словам представителей епархии, на место происшествия вызвали полицию.

Видео драки на своем You-Tube опубликовал пользователь Руслан Кошурба. В описании к видео говорится: "В Одессе священники устроили драку прямо в храме ПЦУ. Причина банальная: не поделили власть. Прежний настоятель храма не согласился с решением нового правящего архиерея от ПЦУ, который отстранил его от руководства храмом и приходом".

https://www.youtube.com/watch?v=PVfE-WWk7_s" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в харьковскую полицию поступила жалоба от человека, который утверждал, что священник ударил его по голове кадилом.

В феврале в центре Москвы мужчина с ножом в воскресенье напал на прихожан храма Святителя Николая, два человека получили ранения.

До этого в Тернополе местные жители во главе со священником проводили молебны и заявляли, что не хотят, чтобы к ним привезли украинцев, эвакуированных из Китая.