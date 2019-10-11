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11 октября 2019, пятница, 09:10 2
Президент 2019-10-11T09:12:35+03:00
Українські Новини
Будет хаос: Зеленский против свободного владения гражданами оружия

Будет хаос: Зеленский против свободного владения гражданами оружия

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский выступает против свободного владения гражданами огнестрельного оружия. Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Я считаю, и это мое мнение, что оружие должно быть запрещено. Мы не можем позволить, чтобы люди сейчас носили оружие", - сказал Зеленский.

Он отметил, что возможно в будущем этот вопрос будет положительно решен и будет принят соответствующий законопроект, но подчеркнул, что на данном этапе "это невозможно". "Я думаю, что будет хаос ", - резюмировал Зеленский в ответе на вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против разрешения свободного владения огнестрельным оружием.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Порошенко наградил именным огнестрельным оружием 7 человек. Среди прочих, пистолет от Президента получил Дмитрий Ярош (бывший лидер "Правого сектора"). Также Порошенко вооружил cоветника Президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

С начала президентского срока до 2017 года Порошенко вручил 15 единиц огнестрельного оружия. В частности, в 2015 году Порошенко наградил именными пистолетами футболистов национальной сборной, их тренера и председателя Федерации футбола.

В конце 2016 года мы публиковали полный спиок владельцев оружия от президентов. Тогда по подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, на руках у граждан было около 40 тысяч единиц наградных пистолетов.

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