Президент Владимир Зеленский выступает против свободного владения гражданами огнестрельного оружия. Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Я считаю, и это мое мнение, что оружие должно быть запрещено. Мы не можем позволить, чтобы люди сейчас носили оружие", - сказал Зеленский.\r\nОн отметил, что возможно в будущем этот вопрос будет положительно решен и будет принят соответствующий законопроект, но подчеркнул, что на данном этапе "это невозможно". "Я думаю, что будет хаос ", - резюмировал Зеленский в ответе на вопрос.\r\nКак сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против разрешения свободного владения огнестрельным оружием.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году Порошенко наградил именным огнестрельным оружием 7 человек. Среди прочих, пистолет от Президента получил Дмитрий Ярош (бывший лидер "Правого сектора"). Также Порошенко вооружил cоветника Президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.\r\nС начала президентского срока до 2017 года Порошенко вручил 15 единиц огнестрельного оружия. В частности, в 2015 году Порошенко наградил именными пистолетами футболистов национальной сборной, их тренера и председателя Федерации футбола.\r\nВ конце 2016 года мы публиковали полный спиок владельцев оружия от президентов. Тогда по подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, на руках у граждан было около 40 тысяч единиц наградных пистолетов.