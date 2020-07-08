В Луганской области погасили один из очагов масштабного пожара

Пока президент сообщил, что лесной пожар в Луганской области локализирован, пожар в селе Смоляниново под Северодонецком полностью ликвидирован, местные жители отказались переселиться из сгоревших домов в выделенное здание амбулатории. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава сельсовета Смоляниново Руслан Лысаков.

"На границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели потушены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, вроде бы всё его ту ликвидировали. А за границами населенного пункта не могу знать, дымка там пока есть", - рассказал Лысаков.

По его словам, в самом селе от пожара пострадало 59 домов, из них 24 полностью сгорели, 35 - частично.

"По состоянию на 16:00 сегодня, в Новоайдарской больнице остается 4 взрослых и 4 ребенка. Их скорая помощь эвакуировала в больницу с дымовым отравлением", - добавил он.

По словам Лысакова, 7 июля во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Но после осмотра медиков, местные жители разъехались домой, либо к родственникам. Так, большинство местных жителей отказались переселиться в предоставленное для них здание амбулатории.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит Кабинет Министров хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Тем временем, Президент Зеленский прибыл в Луганскую область с рабочим визитом из-за лесных пожаров.