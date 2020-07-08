В Гидрометцентре спрогнозировали возвращение 30-градусной жары и понижение температуры с 13 июля

Под натиском атмосферного фронта рекордная жара отступила, но ненадолго. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует возвращение жары в 28-33 градуса до 11 июля, и понижение температуры до 20-26 с 13 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель отдела Укргидрометцентра Наталия Голеня.

"11 июля возвращается жара и температурный фон будет 28-33 градуса, 12-13 пройдет снова активный атмосферный фронт, дожди и грозы, местами будут шквалы и град, 13-14 - снова понижение температуры на большей территории до 20-26 градусов", - сказала она.

Также Голеня сообщила, что ближайшие 3 суток стоит ожидать более-менее спокойной погоды, кроме ближайших ночей на Востоке с кратковременными дождями, местами не исключаются шквалы, а также небольших дождей днем 9 июля в северных и западных областях.

Она отметила, что 10 июля будет преобладать сухая погода, 11 июля в большинстве областей также сухо, только днем в западных областях будут местами кратковременные грозовые дожди, а температурный фон 10-11 июля будет достаточно комфортный: ночью - 10-15 градусов, днем - 20-27.

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр прогнозирует среднемесячную температуру +20...+25 в июле.

В украинском Гидрометцентре предупреждают, что 8 июля в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Изменения погоды влияют на организм человека. Тело здорового человека легко приспосабливается к смене сезонов, климата и погоды. Однако организм пожилого или больного человека остро реагирует на колебания погодных условий. Изменение погоды не является первопричиной той или иной болезни, но способствует ее проявлениям.