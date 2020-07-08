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08 июля 2020, среда, 11:41 653
Общество 2020-07-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
Шквалы, грозы и град. Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

Шквалы, грозы и град. Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоды, Ухудшение погоды, погода в Киеве, погода в Украине
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Сегодня, 8 июля, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что 8 июля в Украине за исключением западных областей ожидаются грозы и порывы ветра.

"По данным УкрГидрометцентра, 8 июля ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 8 июля ночью по Киеву и Киевской области грозы, порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона пройдут подъемы уровней воды (над текущим уровням):

  • на реках бассейнов Прута и Сирет на 0,2 - 0,7 м;
  • на реках Закарпатской области на 0,3 - 1,0 м, на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5 - 1,0 м;
  • на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) На 0,2 - 1 м;
  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) На 0,5 - 1,5 м, местами до 2 м, местами выход воды на заводь.

На фоне повышенной водности на р. Стрвяж возле с. Луки (Самборский р-н Львовская обл.) сохраняется угроза достижения отметок начального затопления отдельных приречных хозобъектов, зданий.

"В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного склонового стока с подтоплениями пониженных мест, особенно в населенных пунктах; в горах вероятность образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы. 8-9 июля, при прогнозируемом повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1 - 5 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить последующее затопление, а на р. Вижевка в створе поста Старая Выжевка возможно достижение отметок затопления приусадебных участков приречных населенных пунктов Ратневского i Старовыжевского районов Волынской области", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

Тем временем Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

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