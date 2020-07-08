Шквалы, грозы и град. Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня, 8 июля, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Так, сообщается, что 8 июля в Украине за исключением западных областей ожидаются грозы и порывы ветра. "По данным УкрГидрометцентра, 8 июля ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м\/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. Также отмечается, что 8 июля ночью по Киеву и Киевской области грозы, порывы ветра 15-20 м \/ с (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона пройдут подъемы уровней воды (над текущим уровням): на реках бассейнов Прута и Сирет на 0,2 - 0,7 м; на реках Закарпатской области на 0,3 - 1,0 м, на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5 - 1,0 м; на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) На 0,2 - 1 м; на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) На 0,5 - 1,5 м, местами до 2 м, местами выход воды на заводь. На фоне повышенной водности на р. Стрвяж возле с. Луки (Самборский р-н Львовская обл.) сохраняется угроза достижения отметок начального затопления отдельных приречных хозобъектов, зданий. "В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного склонового стока с подтоплениями пониженных мест, особенно в населенных пунктах; в горах вероятность образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы. 8-9 июля, при прогнозируемом повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1 - 5 см, на р. Припять в створе поста Речица будет происходить последующее затопление, а на р. Вижевка в створе поста Старая Выжевка возможно достижение отметок затопления приусадебных участков приречных населенных пунктов Ратневского i Старовыжевского районов Волынской области", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, 8 июля в Киеве переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, ночью порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса. Тем временем Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.