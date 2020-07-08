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08 июля 2020, среда, 06:00 70 Инфографика
Жизнь 2020-07-08T06:45:01+03:00
Українські Новини
Жара отступает под натиском атмосферного фронта: синоптик предупредила об изменении погоды

Жара отступает под натиском атмосферного фронта: синоптик предупредила об изменении погоды

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

В товремя, как синоптики прогнозируют, что Украину ждут катастрофические изменения погоды, в страну идет похолодание. Существенное снизится температура воздуха в сравнении с той жарой, которая была в последнее время (доходило до 42 градусов на юге). При этом дожди пройдут на востоке и западе страны.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду 8 июля атмосферный фронт переместится в восточном направлении и принесет с собой осадки.

"Грозовые дожди, местами шквалы и град более вероятны на Левобережье Украины. И также периодические дожди пройдут в западных областях. А Киевщина, Житомирщина, Винниччина до Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма – это территория побудет среди сухой погоды", - написала Диденко.

Однако все же главная новость среды – снижение температуры воздуха, ослабление жары. "Днем в среду ожидается 20-26 градусов, на западе 18-24 градуса, на юге, на востоке, на Днепропетровщине – 26-30 градусов. И только в Луганской и Донецкой областях еще будет жарко – до +33. Однако, как видите, сильная жара отступит. Ветер в Украине в среду северо-западный, умеренный, при грозах порывистый", – написала Диденко и добавила, что дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины будет 9-10 июля.

В Киеве в среду существенные осадки вряд ли стоит ждать, разве что ночью и утром еще фронт задержится. В столице погода будет очень комфортной, ожидается 22-23 градуса.

В то же время, согласно прогнозу Гидрометцентра, в среду ночью на западе Украины похолодает до +11.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

Тем временем, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

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