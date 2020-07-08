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  • В Киеве на Центральном и Южном вокзалах собираются поставить системы для дистанционного измерения температуры
08 июля 2020, среда, 17:49 151
Транспорт 2020-07-08T18:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве на Центральном и Южном вокзалах собираются поставить системы для дистанционного измерения температуры

В Киеве на Центральном и Южном вокзалах собираются поставить системы для дистанционного измерения температуры

Кира Молчанова
Киев, Ж/д вокзал, Южный вокзал, Центральный ж/д вокзал, коронавирус в Украине, инфракрасные термометры
Киевский вокзал.
Киевский вокзал.

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует установить современные инфракрасные системы скрининга температуры лица на вокзалах станции "Киев-Пассажирский".

 Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на слова и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, две системы будут установлены на Центральном вокзале и одна — на Южном.

 В среднем такие системы могут измерять температуру у около 120 посетителей в минуту.

"На данный момент вокзалы станции "Киев-Пассажирский" каждые сутки принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерять температуру, не создавая столпотворения людей на входах в вокзалы. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро обнаружить потенциальных больных", - отметил Юрик.

 Инфракрасные системы могут измерять одновременно температуру нескольких людей, которые находятся на социальной дистанции от 1 до 5 м.

На данный момент "Укрзализныця" проводит закупку инфракрасных систем через систему Prozorro; первую такую систему планируют установить в ближайшие недели.

 Также сообщается, что пассажиры, которые будут иметь подозрение на заболевание, не будут допускаться на объект; охрана будет рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования.

"Укрзализныця" призывает пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантинным ограничениям.

Среди поездов, запущенных "Укрзализницей" - маршруты к морским курортам, на запад страны и другие популярные направления.

Кроме того, "Укрзализныця" продлила маршрут поезда "Киев – Лисичанск" до Попасной. 

В состав компании "Укрзализныця" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

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