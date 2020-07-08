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  • Украина прекратила действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом
08 июля 2020, среда, 15:59 193
Политика 2020-07-08T16:45:02+03:00
Українські Новини
Украина прекратила действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом

Украина прекратила действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом

Кира Молчанова
Кабмин, Россия, Меморандум, Сотрудничество, борьба с терроризмом
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабмин прекратил действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом

Кабинет Министров прекратил действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

Меморандум был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Россию о прекращении действия меморандума.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 годуВерховная Рада решила прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля 2019 года.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отрицает информацию о том, что Россия на переговорах в Берлине (Германия) якобы требовала, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса.

Также Алексей Резников заявляет, что РФ израсходовала около 30 млрд долларов на временно оккупированные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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