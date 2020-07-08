Полиция рассматривает попадание снарядов с неподконтрольной территории как версию пожара в Луганской области

Национальная полиция рассматривает попадание снарядов с неподконтрольной территории как версию пожара в Луганской области, во время которого погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на заседании Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Клименко отметил, что полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - сложные погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог, а также проверяет четвертую.

"Более того, мы также проверяем версию возможного попадания снарядов с территории, неподконтрольной на сегодняшний день Украине. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами", – сказал он.

Также Клименко сообщил, что Нацполиция открыла дело по факту пожаров.

"Национальной полицией по факту пожаров, которые произошли в Луганской области открыто уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)", – сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит Кабинет Министров хочет признать пожар в области чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Тем временем, Президент Зеленский прибыл в Луганскую область с рабочим визитом из-за лесных пожаров.