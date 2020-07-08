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08 июля 2020, среда, 15:48 39
Силовые структуры 2020-07-08T16:45:02+03:00
Українські Новини
Полиция задержала 2 человек во время акции на мосту Метро в Киеве

Полиция задержала 2 человек во время акции на мосту Метро в Киеве

Елена Новикова
Задержание, Акция протеста, Активисты, Нацполиция, Мост Метро, Недострой
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Во время акции на мосту Метро в Киеве полиция задержала 2 человек. Об этом Українським Новинам сообщила спикер Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

"На данный момент протестующие уже не перекрывают дорогу. Утром группа лиц устроила акцию протеста из-за недостроенных многоэтажек в столице. Несмотря на предупреждения работников полиции, они все-таки перекрыли движение по Русановскому мосту. Переговоры с активистами не дали результатов, поэтому при попытке освободить проезжую часть, возникла толкотня", - сказала она.

Спикер добавила, что полиция задержала 2 участников.

"Наиболее активные участники движения были доставлены в территориальное управление полиции и после проведения проверки их действиям будет предоставлена правовая оценка", - отметила Шевчук.

Как сообщали Українськi Новини, в июне проходила акция инвесторов жилкомплексов, во время которой полиция также задержала 2 человек.

Ранее в Киеве местные жители подрались с полицейскими, протестуя против строительства моста на Троещину.

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