Полиция задержала 2 человек во время акции на мосту Метро в Киеве

Во время акции на мосту Метро в Киеве полиция задержала 2 человек. Об этом Українським Новинам сообщила спикер Днепровского управления полиции Анна Шевчук.

"На данный момент протестующие уже не перекрывают дорогу. Утром группа лиц устроила акцию протеста из-за недостроенных многоэтажек в столице. Несмотря на предупреждения работников полиции, они все-таки перекрыли движение по Русановскому мосту. Переговоры с активистами не дали результатов, поэтому при попытке освободить проезжую часть, возникла толкотня", - сказала она.

Спикер добавила, что полиция задержала 2 участников.

"Наиболее активные участники движения были доставлены в территориальное управление полиции и после проведения проверки их действиям будет предоставлена правовая оценка", - отметила Шевчук.

Как сообщали Українськi Новини, в июне проходила акция инвесторов жилкомплексов, во время которой полиция также задержала 2 человек.

Ранее в Киеве местные жители подрались с полицейскими, протестуя против строительства моста на Троещину.