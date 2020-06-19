В Киеве местные жители подрались с полицией, протестуя против строительства моста на Троещину

Киев ежедневно стоит в пробках, а мост, который хоть немного должен их разгрузить, только стоится. Но его проект у многих вызывает недовольство. Жители дачного массива Русановские Сады подрались с представителями полиции из-за действий строителей моста на Троещину.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на информацию от очевидцев.

Местные жители рассказали, что это уже не первое противостояние дачников с Русановских Садов и полицейских. Люди требуют, чтобы съезд сделали не на их улицу, которую они считают узкой – там по одной полосе в каждом направлении. Люди против того, чтобы с моста делали съезды на улицу Центральная Садовая. Говорят, что ремонтировали дорогу за свой счет, а теперь по ней ездят грузовики.

Протест завершился арестом его участников – их "начали задерживать и отвозить в местный райотдел".

Как пояснили очевидцы происшествия, местные жители не пропускали строительную технику, а полиция расчищала для строителей проезд.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция 15 июня задержала двух лиц, травмировавших полицейских во время акции инвесторов жилых комплексов.

Ранее полиция задержала 5 человек возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается мера пресечения для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.