Полицейские задержали протестующих инвесторов жилкомплексов

Национальная полиция 15 июня задержала двух лиц, травмировавших полицейских во время акции инвесторов жилых комплексов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"К моменту перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке восстановить движения транспорта одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого ударили металлической палкой. Таким образом отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Задержание протестующих. Фото: пресс-служба Полиции Киева

Указано, что проводилась акция инвесторов жилкомплексов.

Сначала участники находились на улице Банковой, возле Офиса Президента, а затем переместились на улицу Грушевского к Кабинету Министров.

Согласно сообщению, там они перекрыли движение транспорта, на все просьбы представителей полиции диалога об освобождении проезжей части участники мероприятия не реагировали, зато пытались поставить на дорогу металлические бочки.

Правонарушителей задержали и доставили в управление полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Конфликт протестующих и полиции. Фото: пресс-служба Полиции Киева

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция задержала 5 человек возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается мера пресечения для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.

Полиция дополнительно квалифицировала стрельбу в Броварах Киевской области как покушение на убийство двух и более лиц.