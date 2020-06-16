подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 10:58 1937
Силовые структуры 2020-06-16T11:11:43+03:00
Українські Новини
Полицейские задержали протестующих инвесторов жилкомплексов

Полицейские задержали протестующих инвесторов жилкомплексов

Кира Молчанова
Украинская полиция, Акция протеста, Провокация, Задержания, улица Грушевского, Полиция Киева, Застройщики
Полиция. Фото: freepik
Полиция. Фото: freepik

Национальная полиция 15 июня задержала двух лиц, травмировавших полицейских во время акции инвесторов жилых комплексов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"К моменту перекрытия улицы Грушевского акция проходила мирно и в правовом поле. Но при попытке восстановить движения транспорта одному полицейскому бросили на ногу бочку, другого ударили металлической палкой. Таким образом отдельные лица пытались устроить провокацию и спровоцировать столкновение с полицейскими", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Задержание протестующих. Фото: пресс-служба Полиции КиеваЗадержание протестующих. Фото: пресс-служба Полиции Киева

Указано, что проводилась акция инвесторов жилкомплексов.

Сначала участники находились на улице Банковой, возле Офиса Президента, а затем переместились на улицу Грушевского к Кабинету Министров.

Согласно сообщению, там они перекрыли движение транспорта, на все просьбы представителей полиции диалога об освобождении проезжей части участники мероприятия не реагировали, зато пытались поставить на дорогу металлические бочки.

Правонарушителей задержали и доставили в управление полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Конфликт протестующих и полиции. Фото: пресс-служба Полиции КиеваКонфликт протестующих и полиции. Фото: пресс-служба Полиции Киева

Как сообщали Українськi Новини, ранее полиция задержала 5 человек возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривается мера пресечения для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.

Полиция дополнительно квалифицировала стрельбу в Броварах Киевской области как покушение на убийство двух и более лиц.

Больше новостей о: Украинская полиция Акция протеста Провокация Задержания улица Грушевского Полиция Киева Застройщики

Стрельбу в Броварах будут дополнительно расследова...
В России начались "голодные бунты" против карантин...
"Евробляхеры" перекрыли улицу Грушевского: началис...
В центре Киева проходят митинги за отставку Аваков...
Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса
Количество новых инфицированных коронавирусом растет второй день подряд
Новости
Join Up намерен лететь в Египет, Турцию, Албанию уже 1 июля, в Тунис — 27 июня 11:18
В двух областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки 11:18
Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 июня 11:14
Полиция. Фото: freepik
Полицейские задержали протестующих инвесторов жилкомплексов 10:58
В СМИ нашли 10 нестыковок в "Деле о 6 миллионах" 10:48
больше новостей
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Как пересечь границу. Заработала онлайн-карта с режимом работы пограничных пунктов пропуска 12:51 Карта
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
СБУ задержала главу Херсонского облсовета Мангера. Его доставят в суд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok