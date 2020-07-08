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  • В качестве рекомендаций Швеция призвала своих граждан не знакомиться с новыми людьми в отпуске
08 июля 2020, среда, 14:59 329
Европа 2020-07-08T14:59:31+03:00
Українські Новини
В качестве рекомендаций Швеция призвала своих граждан не знакомиться с новыми людьми в отпуске

В качестве рекомендаций Швеция призвала своих граждан не знакомиться с новыми людьми в отпуске

Елизавета Кесельман
Швеция, Отпуск, Коронавирус в Швеции, Рекомендации по коронавирусу
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay

В Швеции, которая продлила запрет на въезд для украинцев, обновили рекомендации по коронавирусу для тех, кто планирует ехать в отпуск, и призвали не заводить новые знакомства, пока опасность эпидемии не пройдет окончательно. Об этом сообщает The Local.

В частности, агентство здравоохранения Швеции призвало жителей избегать встреч с новыми людьми этим летом, чтобы уменьшить риск второй волны коронавируса.

"Месседж таков: путешествуйте ответственно, избегайте мест скопления людей, оставайтесь дома, если вы больны, и избегайте контактов с людьми, с которыми обычно не имеете контактов. Не заводите новых знакомств в отпуске", - заявили в Агентстве здравоохранения.

В отличие от других стран, Швеция никогда не вводила официальных ограничений по количеству людей или домохозяйств, которые могут встречаться вместе, но в течение нескольких месяцев просила жителей избегать больших собраний и переполненных мест, а также ограничивать их социальные контакты.

Как сообщали Українські Новини, Швеция стала одной из немногих стран, которые отказались вводить обязательную самоизоляцию из-за коронавируса. 

Позднее главный эпидемиолог страны все-таки признал, что власти допустили ошибку в том, что не ввели вовремя карантинные меры.

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