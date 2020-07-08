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  • В якості рекомендацій Швеція закликала своїх громадян не знайомитися з новими людьми у відпустці
08 липня 2020, середа, 14:59 7
Європа 2020-07-08T16:15:02+03:00
Українські Новини
В якості рекомендацій Швеція закликала своїх громадян не знайомитися з новими людьми у відпустці

В якості рекомендацій Швеція закликала своїх громадян не знайомитися з новими людьми у відпустці

Елизавета Кесельман
Відпустка, Швеція, Коронавірус, Коронавірус в Швеції
Стокгольм, Швеція. Фото: pixabay
Стокгольм, Швеція. Фото: pixabay

Агенція громадського здоров'я в Швеції, де заборону на в'їзд для українців подовжили, дала нові рекомендації стосовно подорожей під час пандемії коронавірусу. Так, організація закликає уникати місць скупчення людей та не заводити нових знайомств. Про це повідомляє The Local.

Зокрема, Агентство громадського здоров'я Швеції закликало жителів уникати зустрічей з новими людьми цього літа, щоб зменшити ризик другої хвилі коронавірусу.

"Меседж такий: подорожуйте відповідально, уникайте місць скупчення людей, залишайтесь вдома, якщо ви хворі, і уникайте контактів з людьми, з якими зазвичай не маєте контактів. Не заводьте нових знайомств у відпустці", - заявили в Агентстві громадського здоров'я.

На відміну від інших країн, Швеція ніколи не вводила офіційних обмежень по кількості людей або домогосподарств, які можуть зустрічатися разом, але протягом кількох місяців просила мешканців уникати великих зборів і переповнених місць, а також обмежувати їх соціальні контакти.

Як повідомляли Українські Новини, уряд Швеції відмовився від введення самоізоляції, аргументувавши позицію тим, що вона є загрозою для здоров'я людей.

Однак пізніше Швеція "розкаялася", що не ввела вчасно карантинні заходи й дозволила вірусу розповсюдитися.

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