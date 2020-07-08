Дело о возможном уклонении от уплаты налогов Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском" закрыли

В то время, как суд продлил расследование дела по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки до 10 октября, Государственное бюро расследований закрыло дело о возможном уклонении от уплаты налогов бывшим Президентом Петром Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Об этом его адвокат Илья Новиков сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - написал он.

Также Новиков добавил фото документа, подтверждающее закрытие дела.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР допрашивало Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Ранее три дела против Порошенко закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В 2017 году акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" (Киев) на общем собрании решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО)