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08 июля 2020, среда, 14:11 854
Судебная власть 2020-07-08T14:15:01+03:00
Українські Новини
Дело о возможном уклонении от уплаты налогов Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском" закрыли

Дело о возможном уклонении от уплаты налогов Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском" закрыли

Елена Новикова
Уклонение от уплаты налогов, Закрытие дела, ГБР, Кузница на Рыбальском, Петр Порошенко, Дело против Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

В то время, как суд продлил расследование дела по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки до 10 октября, Государственное бюро расследований закрыло дело о возможном уклонении от уплаты налогов бывшим Президентом Петром Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Об этом его адвокат Илья Новиков сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - написал он.

Также Новиков добавил фото документа, подтверждающее закрытие дела.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР допрашивало Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Ранее три дела против Порошенко закрыли из-за отсутствия состава преступления.

В 2017 году акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" (Киев) на общем собрании решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО)

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