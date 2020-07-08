Прямого ответа я не дам, — замминистра здравоохранения Ляшко о намерении баллотироваться в мэра Киева

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отказывается давать прямой ответ на вопрос о своем возможном баллотировании на выборах мэра Киева.

Об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Прямого ответа я не дам. Есть вопрос амбиций, а есть вопрос исполнения должностных обязанностей. Сегодня на повестке дня - борьба с коронавирусной болезнью", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что на своей нынешней должности не ведет никакой политической кампании, а возможность баллотирования сможет рассматривать только при поддержке партии.

При этом он не рассматривал вопрос о вступлении в партию "Слуга народа".

"Я надеюсь, что меня поддержит Президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%", - прокомментировал замминистра вопрос о том, кто сможет поддержать его кандидатуру в случае участия в местных выборах.

В то же время на вопрос о наличии собственной команды Ляшко ответил утвердительно, отказавшись говорить об этих людях.

Как сообщали Українськi Новини, ранее партия "Слуга народа" планировала объявить имена кандидатов в мэры от партии к концу июня.

Известно, что участвовать во внутрипартийном праймериз планировалы депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский.

Также в СМИ распространилась информация, что "Слуга народа" рассматривает возможность выдвижения Ляшко кандидатом на мэра Киева.