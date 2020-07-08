подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • Прямого ответа я не дам, — замминистра здравоохранения Ляшко о намерении баллотироваться в мэра Киева
08 июля 2020, среда, 13:30 770
Выборы 2020-07-08T13:32:53+03:00
Українські Новини
Прямого ответа я не дам, — замминистра здравоохранения Ляшко о намерении баллотироваться в мэра Киева

Прямого ответа я не дам, — замминистра здравоохранения Ляшко о намерении баллотироваться в мэра Киева

Елена Новикова
Главный санврач, мэр Киева, Выборы мэра Киева, Виктор Ляшко, Замминистра здравоохранения
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отказывается давать прямой ответ на вопрос о своем возможном баллотировании на выборах мэра Киева.

Об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Прямого ответа я не дам. Есть вопрос амбиций, а есть вопрос исполнения должностных обязанностей. Сегодня на повестке дня - борьба с коронавирусной болезнью", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что на своей нынешней должности не ведет никакой политической кампании, а возможность баллотирования сможет рассматривать только при поддержке партии.

При этом он не рассматривал вопрос о вступлении в партию "Слуга народа".

"Я надеюсь, что меня поддержит Президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%", - прокомментировал замминистра вопрос о том, кто сможет поддержать его кандидатуру в случае участия в местных выборах.

В то же время на вопрос о наличии собственной команды Ляшко ответил утвердительно, отказавшись говорить об этих людях.

Как сообщали Українськi Новини, ранее партия "Слуга народа" планировала объявить имена кандидатов в мэры от партии к концу июня.

Известно, что участвовать во внутрипартийном праймериз планировалы депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский.

Также в СМИ распространилась информация, что "Слуга народа" рассматривает возможность выдвижения Ляшко кандидатом на мэра Киева.

Больше новостей о: Главный санврач мэр Киева Выборы мэра Киева Виктор Ляшко Замминистра здравоохранения

Коллективного иммунитета к коронавирусу нет, - Мин...
Фирма из орбиты друга Кличко по "Удару" отбирает у...
Перед выборами мэра Киева Кошевой неожиданно задек...
Кабмин назначил замминистра здравоохранения Ляшко ...
В Киеве вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса за сутки
В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом. Лидирует Киево-Святошинский район
Новости
В Киеве готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября 14:03
Как изменилась стоимость доставки газа в Днепре с 1 июля? 13:52 Пресс-релиз
В аэропорту Афин застряла еще одна туристка из Украины 13:37
Одесса получит уникальный туристический объект, — Иваницкий 13:36
Работникам ОГХК не хватило зарплаты по причине кассовых разрывов, – СМИ 13:31
больше новостей
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна 18:01
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok