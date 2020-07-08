Прямої відповіді я не дам, — Ляшко про намір балотуватися в мера Києва

На питання про можливе балотування на виборах мера Києва заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко відмовляється давати пряму відповідь. Про це він роззповів в інтерв'ю "ВВС Україна", передають Українські Новини. "Прямої відповіді я не дам. Є питання амбіцій, а є питання виконання посадових обов'язків. Сьогодні на порядку денному - боротьба з коронавірусною хворобою", - сказав він. Ляшко наголосив, що на своїй нинішній посаді не веде ніякої політичної кампанії, а можливість балотування зможе розглядати тільки за підтримки партії. При цьому він не розглядав питання про вступ у партію "Слуга народу". "Я сподіваюся, що мене підтримає президент України. Якщо він це зробить, то успіх буде 100%", - прокоментував заступник міністра питання про те, хто зможе підтримати його кандидатуру у разі участі у місцевих виборах. Водночас на питання про наявність власної команди Ляшко відповів ствердно, відмовившись говорити про цих людей. Як повідомляли Українські Новини, раніше партія "Слуга народу" планувала оголосити імена кандидатів у мери від партії до кінця червня. Відомо, що брати участь у внутріпартійних праймеріз планировалы депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський. Також у ЗМІ поширилася інформація, що "Слуга народу" розглядає можливість висунення Ляшка кандидатом на мера Києва.