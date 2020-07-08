Все очаги пожара в Луганской области должны быть полностью локализованы до конца суток, — Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до конца суток должны быть полностью локализованы все очаги пожара вблизи Северодонецка Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини. "У нас есть три очага пожара, которые вызывают беспокойство. Сейчас мы ставим задачу к концу дня полностью локализовать все очаги, с тем, чтобы даже если ветер вновь усилится, мы не имели никаких рисков", - заявил Аваков. Глава МВД добавил, что по решению Президента для ликвидации пожара была привлечена авиация. "Авиация сейчас уже в воздухе. Особенность принятия этого решения - это близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных властей той стороны", - сказал Аваков. Министр внутренних дел также подчеркнул, что пострадавшие в результате пожара получат компенсацию. "Посетили поселок Смоляниново, который больше всего пострадал от лесных пожаров. Президент дал указание - 300 тыс. гривен за уничтоженный дом, 20 тыс. гривен каждому человеку. Отдельно на погибших будут выделяться средства и отдельно мы будем рассматривать с депутатами вопрос о переброске в этот район техники для быстрого реагирования", - добавил глава МВД. Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.Тем временем Зеленский прибыл с рабочим визитом в Луганскую область из-за масштабных лесных пожаров.