В Киеве утром образовались пробки и тянучки. Где больше всего загружены дороги

В то время, как Киев обогнал 20-миллионный Мехико по транспортным пробкам, в столице утром образовались пробки и тянучки, больше всего загруженные дороги на проспекте Победы, Степана Бандеры и Шухевича. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, утром в центре столицы затруднено движение на улице Жилянской, Владимирском спуске, Вадима Гетмана, а также на проспекте Победы.

Тянучки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры с задержкой движения более чем 20 минут, Романа Шухевича – 35 минут. Тянучки образовались и на улице Набережно-Крещатицкая.

Пробки на проспекте Романа Шухевича. Карта: Google Maps

Затруднено движение на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте и на Большой Окружной дороге.

Тянучки на выезде из Киева. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, с начала 2020 года Киев поднялся с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом. Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения.

В 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева провел в транспортных пробках 227 часов, что равняется 9 дням 11 часам, "вычеркнутым из жизни".