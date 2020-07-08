Сегодня отмечают День семьи. Красивые поздравления в картинках

Сегодня православные христиане празднуют День влюбленных, также в Украине отмечают День семьи. Українські Новини сделали подборку главных традиций в этот день, а также красивые поздравления в картинках.

День семьи в Украине – молодой праздник, который отмечают с 2012 года. Соответствующий Указ Президента Украины был подписан 30 декабря 2011 года.

Ежегодно этот праздник отмечают 8 июля.

Как отпраздновать День семьи

День семьи следует проводить в кругу семьи и уделить больше внимания своим родным. В этот день можно приготовить вкусный ужин, собрать всю семью за одним столом, а также посмотреть фильм, который будет интересен для всех членов семьи. Если находитесь далеко друг от друга, можно прислать красивые поздравления с праздником.

Поздравления в картинках

День семьи. Фото: kolizhanka.com.ua

Сегодня в Украине празднуют День семьи. Фото: v24.com.ua

8 июля в Украине празднуют День семьи. Фото: v24.com.ua

Поздравление в картинках. Фото: amazingukraine.pro

Как поздравить с Днем семьи. Фото: amazingukraine.pro

Ранее Українські Новини сообщали, 7 июля в Украине отмечали праздник Ивана Купала, который сберегся до наших дней со времен язычества.

Также в июле в украинцев будет всего 8 выходных дней, а рабочих – 23. Дополнительных выходных не предусматривается.